NARO (AG) – È saltato lo spettacolo del rapper Samuele Nisi, previsto a Naro nell’ambito del cartellone estivo promosso dall’associazione La Grande Famiglia. La decisione è arrivata dopo le polemiche seguite all’annuncio, con il coinvolgimento di Comune, questura e carabinieri.

Il sindaco Milco Dalacchi ha chiarito: «Abbiamo autorizzato il programma estivo, ma questa serata non era stata specificamente approvata. Non possiamo legittimare chi veicola messaggi contrari alla legalità. L’evento è annullato».

La questione è esplosa in seguito alla pubblicazione della notizia su Report Sicilia, che ha innescato prese di posizione e contatti istituzionali fino alla decisione definitiva: l’evento è stato annullato. La scelta, condivisa dalle forze dell’ordine, ha chiuso in poche ore un acceso dibattito che ha contrapposto libertà artistica e rispetto delle istituzioni.

