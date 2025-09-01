Nuovo anno scolastico per l’I.S. “N. Gallo – L. Sciascia”: entusiasmo e collaborazione per una nuova identità

AGRIGENTO – Si apre ufficialmente il nuovo anno scolastico per la neonata istituzione scolastica I.S. “N. Gallo – L. Sciascia”, frutto dell’accorpamento dei due storici istituti cittadini. La dirigente scolastica Giovanna Pisano ha incontrato in auditorium l’intero corpo docente, dando avvio a una nuova fase che rappresenta non solo un cambiamento strutturale, ma soprattutto un’opportunità di crescita e rinnovamento. VIDEO

«Questa fusione – ha sottolineato la dirigente – è un nuovo inizio, un’occasione per mettere insieme competenze e professionalità diverse, creando un’offerta formativa più ricca e completa. Il nostro obiettivo è lavorare in sinergia per accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita solido e qualificante, capace di aprire loro le porte del mondo del lavoro e di renderli cittadini consapevoli».

Con entusiasmo e consapevolezza, la preside ha voluto rassicurare i docenti dello Sciascia, che entrano a far parte di una realtà unitaria: «Il dialogo e la collaborazione saranno le basi della nostra vita scolastica. Non ci saranno imposizioni, ma linee guida comuni per costruire insieme un modello armonico e condiviso».

A portare un messaggio di benvenuto è stata anche la docente Elena Chiarelli, già vicepreside dello Sciascia, che ha ricordato con emozione la storia e i valori dell’istituto: «Negli anni siamo stati una scuola aperta al territorio, capace di offrire ai nostri studenti esperienze significative, inclusive e stimolanti. Abbiamo costruito una comunità educante dove le differenze sono diventate valore e la fiducia reciproca ha rappresentato il terreno fertile di ogni azione. Oggi ci attende una nuova sfida: custodire il meglio di entrambe le storie e aprirci a nuove possibilità, affinché questo cambiamento diventi occasione di crescita condivisa».

L’incontro ha segnato simbolicamente la nascita di una nuova identità scolastica, che non cancella il passato ma lo valorizza, trasformandolo in patrimonio comune per immaginare insieme il futuro.

«Siamo pronti – ha concluso la dirigente Pisano – ad affrontare con determinazione questo percorso, consapevoli che la nostra forza risiede nel lavorare uniti, con l’entusiasmo e la passione che contraddistinguono la comunità educativa».

Con l’avvio dell’anno scolastico, il nuovo Istituto “Gallo – Sciascia” si presenta dunque come laboratorio di idee, esperienze e professionalità, chiamato a scrivere una pagina inedita della storia scolastica agrigentina.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp