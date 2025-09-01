Il Papa nomina il nuovo eparca di Piana degli Albanesi

Il Santo Padre ha nominato don Raffaele De Angelis, finora parroco di San Giovanni Battista ad Acquaformosa (diocesi greco-cattolica di Lungro, Calabria), nuovo eparca di Piana degli Albanesi, diocesi greco-cattolica della Sicilia. Con questa nomina si conclude la supplenza affidata nel 2023 dal Papa al cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo emerito di Agrigento.

Nato a Castrovillari il 24 ottobre 1979, don De Angelis ha compiuto gli studi filosofici e teologici presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, conseguendo un dottorato in Teologia Morale. Ordinato presbitero per l’Eparchia di Lungro nel 2006, porta con sé esperienza pastorale e formazione accademica.

L’eparchia di Piana degli Albanesi, negli ultimi anni, aveva vissuto momenti di tensione interna, culminati nella nomina del cardinale Montenegro come amministratore apostolico. Le difficoltà risalgono alla gestione di precedenti vescovi, in particolare monsignor Sotir Ferrara, e al trasferimento di parroci sposati che aveva suscitato contrasti nelle comunità locali.

Con la nomina di don De Angelis, il Papa affida all’eparchia una guida stabile e un nuovo impulso pastorale, confermando la vicinanza della Santa Sede alle comunità italo-albanesi di Sicilia.

