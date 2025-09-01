“I Tammura di Girgenti” volano in Macedonia: il gruppo al Festival Internazionale di Skopje

AGRIGENTO – Dal 17 al 23 settembre il gruppo bandistico “I Tammura di Girgenti”, custode della tradizione musicale legata alla secolare festa di San Calogero, rappresenterà Agrigento al Festival Internazionale “Golden Embroidery”che si terrà a Skopje, in Macedonia.

Un riconoscimento importante per il gruppo che, con i suoi tamburi, racconta ogni anno la devozione e l’identità popolare della città. «Esprimo soddisfazione e gratitudine per il percorso che stiamo portando avanti – ha dichiarato il presidente Biagio Licata –. La partecipazione al festival di Skopje rappresenta l’apice di un anno ricco di manifestazioni che ci hanno visto protagonisti in tutta la Sicilia».

L’esperienza all’estero sarà anche occasione di confronto e dialogo con altre culture popolari provenienti da diverse parti del mondo. «Per noi è un viaggio verso nuovi obiettivi – ha aggiunto Licata – che ci permette di promuovere con orgoglio e autenticità la nostra tradizione. Porteremo con grinta ed enfasi alto il nome della festa di San Calogero e della città di Agrigento».

Con questa trasferta internazionale, “I Tammura di Girgenti” confermano il loro ruolo di ambasciatori della cultura popolare agrigentina, trasformando il ritmo dei tamburi in linguaggio universale di identità e appartenenza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp