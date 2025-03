Agrigento compie un passo decisivo verso il futuro turistico, con la realizzazione di un info point presso Porta di Ponte, uno degli ingressi più emblematici alla città. Questo progetto si inserisce nell’ambito delle iniziative per “Agrigento Capitale della Cultura 2025”, una delle sfide più ambiziose per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città.

In realtà, l’info point, che fino a poco tempo fa era ospitato nel chiostro di Porta di Ponte, nel cuore della città, ha sempre rappresentato un punto di riferimento fondamentale per i turisti. Fino all’arrivo della pandemia, questo spazio era sempre stato attivo, offrendo informazioni su eventi, monumenti e itinerari. Tuttavia, con l’emergenza sanitaria, l’amministrazione comunale aveva deciso di chiudere temporaneamente l’info point e consegnare i locali all’Asp, che li utilizzò per allestire un centro vaccinale. Dopo la fine di quel periodo, il punto informativo non è mai stato riaperto, lasciando un vuoto nella struttura turistica della città.

Oggi, grazie all’investimento del Parco Archeologico della Valle dei Templi, il progetto di riapertura e rilancio dell’info point prende vita con un impegno complessivo di 45.364,00 euro, affidato alla ditta A&V S.r.l. Questo nuovo punto informativo avrà, si spera, un ruolo fondamentale nell’accoglienza dei turisti, fornendo loro tutte le informazioni necessarie per vivere un’esperienza completa del patrimonio culturale di Agrigento. Sarà un centro vitale per orientare i visitatori, dando loro accesso a dettagli su eventi, monumenti e percorsi da non perdere, contribuendo così a valorizzare la città come destinazione turistica di livello internazionale.

Con questa iniziativa, Agrigento si prepara a fare un passo in avanti, migliorando la qualità dei servizi turistici e facendo uno statement chiaro sul suo impegno nel promuovere il proprio immenso patrimonio. Il 2025, anno di “Agrigento Capitale della Cultura”, sta volando via e questo investimento sia pure tardivo, potrebbe segnare l’inizio di una serie di interventi destinati a dare nuova vita alla città, sempre più orientata verso il futuro.

