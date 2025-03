AGRIGENTO – La passione per il basket si unisce alla cura del proprio benessere con un’iniziativa speciale dedicata ai tifosi della Fortitudo Agrigento. Grazie alla collaborazione con Dental Care, gli abbonati della squadra biancazzurra potranno approfittare di un’offerta esclusiva per prendersi cura del proprio sorriso… e di quello dei propri cari!

Fino al 31 maggio, presentando la propria tessera abbonato, sarà possibile usufruire di un pacchetto speciale che comprende igiene orale professionale e sbiancamento dentale a un prezzo vantaggioso. E non solo: l’offerta si estende anche a un amico o a un familiare, regalando così la possibilità di condividere questa promozione imperdibile. Lo studio Dental Care, guidato dal dott. Giovanni Castorina, si trova in Viale della Vittoria 211, Agrigento, ed è pronto ad accogliere i tifosi per garantire un trattamento di qualità, con la professionalità che da anni lo contraddistingue.

Prenotare è semplice: basta contattare il numero 0922 594159 o scrivere su WhatsApp al 389 5491879 per fissare un appuntamento. “Il basket è un gioco di squadra, e anche il sorriso merita di vincere!”, sottolinea il dott. Castorina, invitando tutti gli abbonati a cogliere questa opportunità per valorizzare il proprio benessere. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.dentalcareag.com. Un’occasione da non perdere per un sorriso sempre in forma… proprio come la Fortitudo Agrigento in campo!

