Dopo le dimissioni di Aurelio Trupia da vicesindaco, il sindaco Francesco Miccichè sta ancora prendendo tempo per decidere il suo successore. Trupia, che era stato un uomo di fiducia del sindaco, oltre al ruolo di vicesindaco, aveva anche deleghe importanti, tra cui la programmazione economica, bilancio, finanze, patrimonio, personale, ordinamento e organizzazione uffici, nettezza urbana, politiche per l’ambiente e qualità dell’aria, oltre a occuparsi dell’avvocatura comunale e degli affari legali.

Non è ancora detto che Valentina Cirino, espressione della Lega, assuma direttamente la delega di vicesindaco. Sebbene Cirino sia in lizza per entrare nell’esecutivo, il sindaco Miccichè sta riflettendo con attenzione su quale sarà la soluzione definitiva, considerando anche l’equilibrio delle forze politiche nella giunta. La Lega, con questa mossa, guadagnerebbe sicuramente un maggiore spazio all’interno dell’amministrazione, ma il sindaco non ha ancora preso una decisione definitiva.

Le dimissioni di Trupia, seppur inattese, si inseriscono in un contesto politico in evoluzione, con gli equilibri che necessitano di essere ridefiniti in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi. Il sindaco Miccichè sta valutando attentamente le possibili opzioni per completare la riorganizzazione dell’esecutivo e garantire una giunta stabile e funzionale.

