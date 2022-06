Nasce il “Premio letterario Scala dei Turchi – Dina Russiello”, organizzato dall’Associazione culturale “Casa del libro – Pascal Schembri” con il patrocinio del Comune di Realmonte. L’iniziativa sarà illustrata ai giornalisti ed ai cittadini che vorranno essere presenti nel corso di una conferenza stampa in programma sabato 4 giugno alle 11 presso il Bar Belvedere (di fronte alla zona del Belvedere della Scala dei Turchi). Il presidente dell’associazione, lo scrittore italo-francese Pascal Schembri, parlerà del valore culturale del Premio e del programma della serata di consegna dei riconoscimenti, che avrà luogo sabato 27 agosto 2022. “Realmonte – spiega Schembri – merita di stare al centro della cultura agrigentina e mediterranea”. La premiazione avrà luogo proprio con lo sfondo della bellezza architettonica naturale della Scala dei Turchi. I libri saranno selezionati da una commissione di esperti. “Con questa iniziativa l’Associazione culturale Casa del libro – Pascal Schembri – prosegue il presidente – darà voce a un territorio che ha bisogno di nuova linfa culturale e di fare scoprire alle nuove generazioni il valore della lettura”. “L’amministrazione comunale- afferma il sindaco Sabrina Lattuca- ha deciso di patrocinare questa lodevole iniziativa perché crescere per scalare il futuro nella ricerca della bellezza in sé, significa soprattutto promuovere la cultura in tutte le sue sfaccettature, In uno dei luoghi più belli al mondo: Realmonte- Città della Scala dei Turchi”.