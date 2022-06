24 milioni di euro per la riqualificazione urbana di Ravanusa

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, e l’assessore , Marco Falcone, hanno individuato 24 milioni di euro da destinare a Ravanusa per gli interventi di riqualificazione urbana dopo la tragedia dell’11 dicembre scorso, quando un’esplosione causata da una fuga di gas devastò il quartiere di via Trilussa causando la morte di 9 persone. Il progetto redatto dall’ufficio tecnico era stato trasmesso, dopo l’approvazione in giunta lo scorso 28 aprile, dal Sindaco Carmelo D’Angelo all’Assessore regionale alle infrastrutture. Il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dell’area devastata dall’esplosione e realizzazione di nuovi alloggi in sostituzione di quelli danneggiati è stato approvato per un importo di 24.260.408 euro. Alla notizia della delibera di giunta il Sindaco, Carmelo D’Angelo, ha chiamato l’assessore alle infrastrutture, Marco Falcone, ed il Presidente della Regione Siciliana, a cui ha espresso la massima gratitudine per il finanziamento e per la vicinanza alla comunità di Ravanusa e alle famiglie degli sfollati.