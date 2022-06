Aggiudicati gli interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade provinciali

Aggiudicati gli interventi di manutenzione straordinaria programmati dal settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio di Agrigento che riguardano alcune strade provinciali che collegano i comuni di Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro e San Biagio Platani. I lavori serviranno a migliorare la viabilità della SP 19-A “S. Elisabetta – S. Angelo Muxaro – S. Biagio Platani e della SP 19-C “dir. Sant’Angelo Muxaro”. L’appalto è stato aggiudicato all’ A.T.I. con capogruppo l’impresa Restivo Costruzioni s.r.l ed Associata l’impresa Comar s.r.l, con sede ad Agrigento, che ha offerto il maggior ribasso sui prezzi unitari per un importo contrattuale complessivo pari ad € 665.000,00 oltre IVA. I lavori riguardano gli interventi urgenti di manutenzione che si renderanno necessari per un anno a partire dalla data di consegna dei lavori. Il progetto esecutivo dei lavori, realizzato dal settore Infrastrutture stradali, è stato approvato lo scorso dicembre utilizzando un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture. I lavori prevedono anche il pronto intervento, la reperibilità e disponibilità di mezzi e manodopera per le emergenze anche in orari notturni oltre allo sgombero di materiale alluvionale e detriti dalla sede stradale. L’esecuzione dei lavori è fissata in 365 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal giorno del verbale della consegna dei lavori.