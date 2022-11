Nasce il governo. Alla Regione prevale la linea dei vertici nazionali di Fdl

Nasce il governo siciliano. Alla Regione prevale la linea dei vertici nazionali di Fdl: imposti i nomi di Pagana e Scarpinato. E Forza Italia finisce a brandelli: Miccichè forma un gruppo solo con i suoi fedelissimi.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha firmato il decreto di nomina dei 12 assessori della giunta regionale. Questa mattina il giuramento. Ecco l’elenco completo con le relative deleghe: – Luca Sammartino, catanese, 37 anni, assessore all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea; – Edmondo Tamajo, palermitano, 46 anni, assessore alle Attività produttive; – Andrea Messina, catanese, 57 anni, assessore alle Autonomie locali e funzione pubblica; – Elvira Amata, messinese, 53 anni, assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana; – Marco Falcone, catanese, 51 anni, assessore all’Economia; – Roberto Di Mauro, agrigentino, 66 anni, assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità; – Nuccia Albano, palermitana, 72 anni, assessore alla Famiglia, politiche sociali e lavoro Alessandro Aricò, palermitano, 46 anni, assessore alle Infrastrutture e mobilità; – Mimmo Turano, trapanese, 57 anni, assessore all’Istruzione e formazione professionale; – Giovanna Volo, nissena, 67 anni, assessore alla Salute; – Elena Pagana, ennese, 31 anni, assessore al Territorio e ambiente; – Francesco Paolo Scarpinato, palermitano, 49 anni, assessore al Turismo, sport e spettacolo. Le funzioni di vicepresidente sono state attribuite all’assessore Sammartino. L’assessore Falcone è stato, invece, delegato alla trattazione degli affari ricompresi nelle competenze del dipartimento regionale della Programmazione. Il presidente alle 10, presenterà a Palazzo d’Orlèans la nuova giunta di governo. Gli assessori, così come previsto dalla legge regionale 26/2020, giureranno poi, sempre domani, dinanzi al presidente della Regione al cospetto dell’Assemblea regionale siciliana nel corso della seduta convocata per le ore 11. Si spacca intanto Forza Italia in Sicilia. A sancire la rottura è la costituzione all’Assemblea regionale di due gruppi parlamentari distinti: uno con 5 deputati è guidato da Miccichè che mantiene la carica di commissario del partito nell’Isola, nell’altro (con 8 parlamentari) è iscritto il governatore Renato, ed è presieduto da Stefano Pellegrino. I due capigruppo hanno formalizzato alla segreteria generale dell’Ars la formazione dei gruppi, che però portano entrambi il nome di Forza Italia.