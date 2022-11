Costone di via Favignana: si consegnano i lavori

Dopo un lunghissimo iter, con la consegna alla ditta dei lavori parte la fase operativa per la messa in sicurezza del costone di Via Favignana a Monserrato.

“Finalmente ci siamo davvero- dice l’assessore Marco Vullo- ho seguito in prima persona questa annosa vicenda che ha messo in forte ambasce un’intera frazione, quella di Monserrato e nella fattispecie il costone di Via Favignana che ha rappresentato per i tanti residenti un serio pericolo per l’incolumità delle abitazioni e dei cittadini. Adesso siamo nella fase operativa con la consegna dei lavori alla ditta Bcs Costruzioni Srl, per un importo di 2 milioni di euro per le opere di consolidamento e di messa in sicurezza.

Un risultato che ci tengo a sottolineare merita il plauso dell’amministrazione Miccichè che ha seguito l’iter per la conclusione del progetto e della gara che è andata a buon fine. L’inizio dei lavori rappresenta un momento importante di rinnovo per i cittadini di Via Favignana che attraverso il Comitato e le tante battaglie fatte che mi hanno visto coinvolto dalle origini vedono oggi la luce per ripristinare il costone e dare sollievo e sicurezza ai cittadini che potranno tornare a frequentare l’area senza problemi di staticità.

Un obiettivo che mi ero prefissato e che a lavori finiti renderà il nostro territorio più normale. Il tutto grazie all’impegno e alla costanza in primis dei cittadini porta a risultati concreti e spinge le Istituzioni ad interventi indifferibili per la sicurezza dei cittadini .”