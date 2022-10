Reddito di Libertà. La coordinatrice regionale di Azzurro Donna: “Misura concreta”

La coordinatrice regionale di Azzurro Donna Sicilia, Maria Antonietta Testone, plaude alla pubblicazione da parte della Regione Siciliana, dell’avviso pubblico a sportello per finanziare il “reddito di libertà” da destinare alle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di sostenerle in un percorso di indipendenza economica ed emancipazione da contesti difficili e a volte di degrado o intraprendere, se possibile, un’attività di impresa.

La misura è stata pubblicata dal dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali ed è diretta ai Comuni che, in sinergia con i Centri antiviolenza o con le strutture di accoglienza ad indirizzo segreto iscritte all’Albo regionale, vogliono avviare un progetto personalizzato in favore delle donne vittime di abusi e maltrattamenti, anche con figli minori o disabili, per favorirne l’indipendenza economica, l’autonomia abitativa, l’occupabilità o la creazione di un’attività di impresa.

Tra le spese ammissibili il contributo al pagamento del canone di affitto per abitazione o attività lavorativa, l’acquisto di attrezzature, arredi, materie prime, le spese di allaccio per le utenze, le polizze assicurative, le licenze, i permessi, le autorizzazioni.

Potrà essere richiesta una somma annua non superiore a 10 mila euro per ciascuna donna.

Il numero di domande che ciascun Comune potrà presentare è indicato nell’avviso; i Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 30 mila abitanti potranno presentare fino a 5 progetti personalizzati.

“La Regione siciliana – afferma Maria Antonietta Testone – ancora una volta apripista, vicina alle fasce deboli della società, sostenendo le donne vittime di violenza, in condizione di povertà, in un percorso di indipendenza economica, di autonomia e di emancipazione, attraverso la destinazione di una fonte di reddito. Un plauso, dunque, all’assessorato regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che ha reso finalmente concreta una misura che aiuterà queste donne a cambiare vita ed a intraprendere la strada del riscatto e dell’autodeterminazione”, ha concluso la coordinatrice regionale di Azzurro Donna Sicilia, Maria Antonietta Testone.