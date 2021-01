Domani , domenica 17 gennaio, a partire dalle 9.00 e per tutta la giornata, sarà effettuato in modalità drive-trought, lo screening gratuito per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Naro e Camastra, in Piazza Padre Favara – Sant’Agostino. Così come già avvenuto nelle settimane scorse, lo screening è rivolto agli alunni, al personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Naro e Camastra. Lo screening è gratuito e su base volontaria.