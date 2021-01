Maxi operazione antidroga nella notte (VIDEO)

Operazione antidroga della polizia in centro città, trovata droga: quattro denunciati

Maxi operazione della polizia di Stato, con la collaborazione della Guardia di finanza, nel centro di Agrigento, e in alcuni quartieri “sensibili” della città, così come disposto dal questore Rosa Maria Iraci. Impegnate, complessivamente, 23 pattuglie (squadra Volanti, squadra Mobile, Immigrazione), con l’ausilio delle Unità cinofile della polizia e delle Fiamme gialle, guidati dal commissario capo Francesco Sammartino. (GUARDA IL VIDEO)

I controlli sono stati finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, e agli episodi di microcriminalità. Cinturato il centro storico. Nel corso di decine di perquisizioni domiciliari rinvenuti cocaina e hashish.

Quattro giovani pusher del Gambia sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per detenzione ai fini di spaccio di droga. Bloccato anche un 19enne di Agrigento che aveva da poco acquistato una dose di cocaina. Sequestrato diverso materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti.