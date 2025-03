Il disturbo narcisistico di personalit è uno dei disturbi di personalità definiti dal DSM-5 ed è inserito all’interno del Cluster B insieme al disturbo borderline, al disturbo istrionico e a quello antisociale. I soggetti affetti da disturbo narcisistico di personalità espongono all’altro un senso grandioso di sé.

I tratti da non sottovalutare sono: mancanza di empatia e un bisogno smisurato di ammirazione. Hanno aspettative irragionevoli e pretendono da parte degli altri un immediato soddisfacimento delle proprie aspettative.

Il Narcisista o la Narcisista, si presenta: simpatico/a, affascinante e accogliente; ma questo è solo un inganno per sedurre la preda, solitamente, le prede dei narcisisti sono persone trasparenti, infatti, i narcisisti investono su di loro perché sanno che potranno avere il controllo assoluto.

Il narcisista non ha le capacità di istaurare una relazione, infatti durante “l’illusione del rapporto relazione amoroso” cerca in tutti i modi di sminuire l’altro; sparisce per qualche giorno spegnendo il cellulare per poi riapparire; tutto questo gli riesce quando la preda è già in dipendenza affettiva.

La dipendenza affettiva della preda nasce nella prima fase “l’approccio” il narcisista adotta tattiche di seduzione esplosive: regali costosi, cene costose, promesse di amore e serenità; tutto questo dura circa un mese, poi inizia a levare tutto.

In psichiatria l’unico disturbo della personalità non curabile è appunto quello narcisistico, prima di essere inserito nel DSM 5, Freud aveva esposto la sua analisi a proposito, sostenendo che il narcisista non può essere curato. I narcisisti hanno e avranno un vuoto dentro che niente e nessuno potrà mai colmare.

Chi è un soggetto debole deve stare attento e valutare chi frequenta, poiché il narcisista può istigare al suicidio un soggetto con di debole personalità. E vi ricordo che i narcisisti non sono empatici e non soffrono di sensi di colpa.

Dunque, valutate sempre chi frequentate, non fatevi abbindolare da immediate cene costose e regali importanti.

