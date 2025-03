Questa mattina, presso l’aula consiliare “Luigi Giglia” del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, si è riunita la III Commissione Permanente “Sviluppo Strategico, Viabilità, Programmazione, Patrimonio e Funzioni di Indirizzo” per discutere della realizzazione dell’aeroporto di Agrigento, un progetto strategico inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

All’incontro erano presenti il Presidente della Commissione, Stefano Castellino, e, da remoto, i Sindaci di Sciacca, Fabio Termine, e di Camastra, Dario Gaglio. Tra gli ospiti, anche l’onorevole Calogero Pisano, promotore dell’articolo 8-bis del DL Sud, che prevede la costruzione di un aeroporto per l’area centro-meridionale della Sicilia. A supporto dell’iniziativa, erano presenti alcuni membri del Comitato civico, tra cui Giovanna Bubello.

L’incontro ha preso spunto dalle recenti dichiarazioni del Ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, durante il convegno nazionale degli Ingegneri al Teatro Pirandello di Agrigento, dove ha manifestato la disponibilità del Governo centrale alla realizzazione dell’opera, sottolineando però che ciò dipenderà dai numeri del business plan, dichiarando: “Se i numeri del business plan lo permetteranno, il Governo è pronto a sostenere il progetto”.

Il Presidente della Commissione, Stefano Castellino, ha espresso grande soddisfazione per l’apertura del Ministro Salvini e ha lanciato un appello accorato alla politica affinché la realizzazione dello scalo agrigentino venga inclusa nel Piano Nazionale dei Trasporti. Castellino ha richiesto anche la presentazione di un emendamento al Governo per ottenere 150 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione e ha sollecitato il Commissario Straordinario dell’Ente a fornire un atto di indirizzo per reperire ulteriori fondi, pari a 200 mila euro IVA inclusa, al fine di rispondere ai quesiti sollevati dai tecnici del Ministero, coinvolgendo eventualmente anche economisti e università.

L’onorevole Pisano ha ribadito con forza l’importanza del progetto per il territorio agrigentino, sottolineando come la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi, che ricadono nell’area, siano già oggi luoghi di grande richiamo turistico, visitati da oltre un milione e mezzo di turisti ogni anno. “L’aeroporto di Agrigento è fondamentale per valorizzare il nostro patrimonio archeologico e per favorire lo sviluppo economico e turistico della Sicilia centrale”, ha dichiarato Pisano.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di rafforzare l’impegno istituzionale per la realizzazione dell’aeroporto e di consolidare il supporto delle autorità locali e nazionali, in vista dei prossimi sviluppi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp