Durante il mese di ottobre, le forze dell’ordine hanno condotto operazioni ispettive mirate alle palestre e alle strutture sportive nella provincia di Agrigento. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, hanno eseguito controlli per verificare le condizioni igieniche e di sicurezza di tali strutture.

Durante queste ispezioni, sono state rilevate diverse irregolarità in tre palestre della provincia. Come risultato di questi controlli, due palestre sono state sanzionate a causa della vendita di integratori alimentari senza l’adeguata autorizzazione. Inoltre, è stata effettuata una confisca amministrativa di 297 confezioni di tali prodotti, il cui valore complessivo è stato stimato intorno ai 12.500 euro. Inoltre, è stata chiusa un’attività di studio estetico e abbronzatura che operava senza le necessarie autorizzazioni in una delle strutture ispezionate.

Le autorità hanno concluso queste attività con l’imposizione di sanzioni amministrative che ammontano a oltre 8.000 euro. Queste azioni mirate hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la legalità nelle palestre e nelle strutture sportive della provincia di Agrigento, proteggendo così la salute e il benessere dei cittadini.