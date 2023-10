Accedere al mondo del lavoro oggi non sempre è facile, ma ci sono alcune strade da seguire che consentono di rendere più agevole e veloce il percorso. Una di queste è quella delle certificazioni, attestanti specifici per diversi ambiti, che dimostrano il conseguimento di alcune peculiari competenze. Da quelle linguistiche a quelle tecniche, di certo oggi, in cui c’è in ogni settore un livello molto alto di digitalizzazione, quelle di tipo informatico non possono essere trascurate.

Nel mondo del lavoro, infatti, le competenze informatiche sono diventate ormai un asset fondamentale, sempre più richiesto in diversi ambiti e settori aziendali e professionali, dalle mansioni più semplici a quelle specialistiche.

Esistono diverse certificazioni di questo tipo, ognuna con focus e obiettivi diversi. Tra tutte una molto richiesta è quella IIQ 7. Vediamo cosa indica, a cosa serve e come si consegue.

Che cos’è la IIQ 7 e quali sono i livelli previsti

Tra le diverse certificazioni informatiche che oggi è possibile conseguire quella IIQ è particolarmente importante. Ma cosa indica? Si tratta dell’acronimo di International Informatics Qualifications e rappresenta un’attestazione europea sulla conoscenza e le competenze informatiche ICT di alto livello che comprendono l’utilizzo del computer e dei software d’ufficio più comuni e la realizzazione delle procedure digital più complesse.

Si tratta, dunque, di un riconoscimento autorevole che ha una valenza internazionale in quanto riconosciuta non solo nel nostro Paese ma anche all’estero. La certificazione IIQ 7 prevede due diversi livelli, con difficoltà differenti ovviamente, che si possono scegliere in base alle competenze che si vogliono acquisire ma anche in base alle necessità lavorative a cui si punta.

La IIQ Basic Level 7 + 1 Skills è il livello base, mentre la IIQ Advanced Level 4 Skills permette di conseguire un attestato che certifica un livello più alto di competenza. Entrambe le certificazioni sono riconosciute in modo ufficiale in tutti i settori del lavoro e consentono di acquisire un maggiore punteggio nei concorsi pubblici e in quelli dedicati ai docenti e al personale ATA, oltre a rappresentare un valido riconoscimento di CFU in ambito universitario.

Come conseguire la certificazione IIQ

Per ottenere la certificazione IIQ è necessario seguire un corso specifico e riconosciuto a livello europeo che consente di acquisite competenze informatiche avanzate. Il programma viene strutturato in base alle direttive comunitarie in materia di competenze digitali trasversali e il contenuto del corso e le sue tematiche fanno riferimento all’e-Competence Framework for ICT Users (e-CF – e-Competence Framework for ICT User e Digital Competence Framework), un documento elaborato dal CEN (European Committee for Standardization, Comitato Europeo di Normazione), introdotto anche in Italia tramite il sistema delle norme UNI e le traduzioni pubblicate dall’AgID.

Si tratta di uno strumento che permette di avere un linguaggio comune per tutte le abilità e i livelli previsti nel corso, classificando ben 40 competenze per i professionisti ICT validi in tutta Europa. Dopo aver completato il percorso formativo, ogni partecipante riceve il certificato ufficiale rilasciato dalla Mediaform E.Q.I.A. (Educational Qualifications and International Assessments), un ente accreditato MIUR secondo la Direttiva 170/2016.