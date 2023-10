Agrigento – In un atto di coraggio e altruismo che ha catturato l’attenzione di tutti, un poliziotto della Polizia Ferroviaria di Agrigento (al centro della foto con la polo rossa) è stato l’eroe del giorno quando ha salvato quattro bambini e il loro fedele cane da un pericoloso incendio. L’incidente ha avuto luogo il 17 ottobre 2023, in Via Discesa Damareta, Agrigento.

Mentre si trovava nella sua residenza privata nel centro di Agrigento, il poliziotto ha notato un forte odore di bruciato nell’aria. Nonostante fosse libero dal servizio, il suo istinto e il senso del dovere hanno preso il sopravvento. Dopo aver verificato che l’odore non provenisse dalla sua abitazione, ha individuato la fonte del fumo proveniente da una palazzina nelle vicinanze.

Senza esitazioni, il poliziotto ha chiamato immediatamente il Numero Unico di Emergenza, il 112, e si è diretto verso il luogo dell’incendio. Arrivato sul posto, ha notato che alcune persone stavano cercando di spegnere le fiamme con mezzi di fortuna. Tuttavia, ha udito grida di bambini provenire dall’edificio in fiamme. Senza esitare, ha deciso di entrare nell’edificio, nonostante fosse completamente invaso dal fumo, per cercare di salvare i bambini.

Dentro una stanza al primo piano dell’edificio in fiamme, ha trovato quattro bambini di età compresa tra i 2 e i 13 anni e il loro cane. Il poliziotto ha liberato il cane, che si era rifugiato in un recinto, e ha preso in braccio il bambino più piccolo. Ha poi guidato i fratellini fuori dall’abitazione, assicurandosi che non inalassero troppo fumo mettendo stracci bagnati a copertura di naso e bocca dei piccoli.

Una volta fuori dall’abitazione, il coraggioso poliziotto ha consegnato i bambini al personale medico del 118, giunto rapidamente sul posto, e successivamente alla madre, che era accorsa preoccupata poco dopo.

L’atto eroico di questo poliziotto ha dimostrato il suo straordinario senso del dovere e il suo coraggio incondizionato nel momento del bisogno. La comunità di Agrigento e oltre è grata per il suo gesto altruista che ha permesso a quattro bambini e al loro amato cane di sopravvivere a un’esperienza traumatica.