MyARS – Michele Catanzaro attiva il suo canale WhatsApp

MyARS – Uno strumento per i cittadini. Attivato il mio canale WhatsApp

“Presenza sul territorio” è stata la frase più ricorrente dell’On. Michele Catanzaro che, da oggi, aggiunge un ulteriore canale di comunicazione con le persone: il più popolare strumento di messaggistica, WhatsApp. Infatti, è attivo un vero e proprio “filo diretto”, attraverso il quale si possono ricevere aggiornamenti periodici rispetto alla attività, alle opportunità e alle novità che dalla Regione arrivano per il territorio, ma anche e soprattutto per segnalare un disservizio, una carenza.

Per attivare gratuitamente il servizio basterà inviare attraverso WhatsApp un messaggio al numero 3495230987 con la scritta “MyARS ON”. Per i residenti nella provincia di Agrigento, sarà possibile anche aggiungere la denominazione del proprio Comune per ricevere notizie più specifiche sul territorio. Ovviamente i dati di chi darà la propria adesione saranno trattati in base alla normativa per la privacy e in qualunque momento si potrà eliminare il proprio contatto, con un semplice messaggio e il testo “MyARS OFF”.

“Si tratta – spiega Catanzaro – di un modo nuovo e diverso per restare in contatto con le persone, un elemento che da sempre ritengo fondamentale per svolgere al meglio il mio ruolo. Per me è importante essere presente sul territorio non soltanto nelle fasi elettorali, ma anche e soprattutto nel quotidiano: per questo continuo a tenere attive le tre sedi di incontro con i cittadini ogni venerdì, ho scelto di rendere pubblico il mio numero telefonico e, da oggi, utilizzerò anche WhatsApp con queste news. Questo sistema di comunicazione è sempre più diffuso e dunque ne vanno sfruttate le potenzialità”. Maggiori dettagli su questa e le altre iniziative di Michele Catanzaro sono reperibili attraverso il suo sito web, www.michelecatanzaro.it.

++ ISTRUZIONI IN 3 MOSSE++

1) Registra sulla rubrica del telefono il numero: +39 3495230987 (il nome è indifferente, es. MyARS (Aggiungere il comune di residenza per ricevere informazioni più precise ed inviare segnalazioni)

2) Con Whatsapp invia a questo numero il messaggio: MyARS ON

3) Entro poche ore riceverai conferma di attivazione ed è fatta!

E SE NON TI PIACE?

Potrai in ogni momento annullare la sottoscrizione inviando al numero sopra il messaggio: MyARS OFF