Mancano i farmaci a Lampedusa, interviene la Guardia Costiera

INTERVENTO DI ASSISTENZA AGLI ABITANTI DELL’ISOLA DI LINOSA

Durante la serata di ieri lunedì 28 Gennaio la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa è stata informata dalla locale Stazione dei Carabinieri che, a causa delle avverse condizioni meteo marine nel Canale di Sicilia che hanno caratterizzato gli ultimi giorni del mese, causando la momentanea sospensione del servizio di navigazione di linea per l’isola di Linosa, stavano per terminare i farmaci atti a curare l’influenza in corso e diffusa tra gli abitanti, soprattutto bambini, dell’isola pelagica.

Avviate prontamente le operazioni di assistenza, è stato disposto l’intervento della dipendente motovedetta CP 324 che, una volta imbarcati i farmaci affidati dal personale di servizio del Poliambulatorio di Lampedusa, ha provveduto al trasporto a Linosa incontrando, durante la navigazione, copiosi piovaschi, vento con raffiche di circa 30 nodi di velocità, nonché mare agitato ed onde alte fino a 4 metri.