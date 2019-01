Lega, Massimiliano Rosselli Ã¨ il responsabile regionale per il tesseramento

Si è svolto domenica 27 gennaio a Palermo il meeting della Dirigenza Regionale Siciliana Lega Salvini Premier innanzi il Commissario straordinario per la Sicilia Vice Ministro dell’interno Senatore Stefano Candiani, nel corso del quale Massimiliano Rosselli, già Responsabile per la Provincia di Agrigento, è stato nominato Responsabile Regionale per il tesseramento.

La nomina che conferma la manifestata stima da parte del senatore Candiani per il lavoro svolto da M. Rosselli di radicamento del partito sul territorio della Provincia di Agrigento, ove sono stati costituiti già 30 circoli, creando un efficiente capillarità sul territorio provinciale, e di inclusione di coloro che vedono nel progetto lega il modello di rinnovamento agognato, è stata accolta con grande onore e senso di responsabilità.

La provincia di Agrigento – ha dichiarato Rosselli -oggi purtroppo una delle ultime in Italia per vivibilità, è quella che più di ogni altra ha subito l’individualismo dei politici nostrani e risponde con grande partecipazione attiva alle istanze di rinnovamento che il nostro partito intende portare avanti. L’impegno è di lavorare ancora e meglio per la crescita della lega in coesione con la squadra già unita e motivata.