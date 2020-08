Mutuo acquisto e ristrutturazione: cosa valutare prima di ricorrervi?

Decidere di acquistare e ristrutturare casa è un bisogno naturale che non faticherà a farsi sentire nelle nostre vite. Come tutti i progetti che vanno a modificare uno status quo, è un investimento importante e comporta l’esborso di somme ingenti, soprattutto se si acquista una casa che non è in ottimo stato e che necessita di essere ristrutturata prima di diventare davvero abitabile. Nel caso si propenda per la ristrutturazione, questa va valutata attentamente: vezzo o necessità? Di che tipo di ristrutturazione e/o manutenzione si ha bisogno? Modifiche e migliorie per un solo ambiente o per tutta la casa? Una volta effettuato un bilancio dei bisogni, si procede con l’analisi del budget, che probabilmente farà girare un po’ la testa. Nel caso non si disponga dell’intera somma si può richiedere un finanziamento. Anche questa scelta va ponderata con attenzione in quanto ci si impegna sul medio-lungo termine. Se non si ha una liquidità tale da portare avanti il proprio sogno, potrebbe essere una svolta. Scegliere il prestito che fa al caso di ognuno di noi non è semplice e include una lettura attenta di tutti i requisiti e le condizioni per usufruirne. Nel caso non si abbiano le idee chiare, è possibile utilizzare un comparatore online per valutare le diverse possibilità. Ad esempio, si potrebbe fare una semplice richiesta online e richiedere un mutuo acquisto e ristrutturazione con Facile.it.

Mutuo per acquisto e ristrutturazione casa: a chi conviene?

Non è superfluo ricordare ancora una volta che, prima di valutare questa tipologia di mutuo unitario, dobbiamo avere ben chiari i nostri obiettivi e le nostre necessità: infatti, esistono diverse formule in grado di rispondere ai bisogni di ognuno e non esiste una regola unitaria per scegliere il migliore. Il mutuo acquisto e ristrutturazione è conveniente per chi ha la necessità di portare avanti due operazioni di questo tipo perché dà la possibilità, a chi lo sottoscrive, di unire in un unico finanziamento tutte le spese connesse a questi interventi, senza doverli separare e rischiare di avere delle condizioni meno vantaggiose. Esistono diverse possibilità per richiedere un mutuo di questo tipo e uno dei più convenienti è il Mutuo 100. Come lascia intendere la denominazione stessa, va a coprire al 100% le spese di acquisto della casa e permette di aggiungere fino a 50.000 euro di spese di ristrutturazione. Altre tipologie di mutuo, anche in forma di prestito personale, sono previste dai diversi istituti di credito: in base alla casistica personale è bene informarsi e scegliere quello che, in un determinato momento della vita, fa al caso nostro e ci agevola nelle nostre scelte future.

