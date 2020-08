Coronavirus. In quarantena trovata a comprare frutta: multata un’intera famiglia

Una famiglia in quarantena esce per comprare frutta. Gli agenti della polizia Municipale di Cattolica Eraclea diretti dal comandante Nino Campisi, durante un controllo antiCovid delle persone che si trovano in isolamento fiduciario, hanno sorpreso un intero nucleo familiare posto in isolamento, perché proveniente dall’Albania, fuori di casa intenta a comprare frutta da un ambulante.

Sono state elevate tre sanzioni amministrative per un totale di 1200 euro. Il fatto è successo nel quartiere “Sant’Antonio Abate”.