Chiuso lâ€™accordo. Aldo Piazza appoggia Franco MiccichÃ¨

Incontro ieri pomeriggio fra i candidati sindaco Franco Micciche’ e Aldo Piazza. E’ stata l’occasione per discutere dei temi ritenuti piu’ importanti per il rilancio della citta’. Ci si e’ ritrovati sulla maggior parte degli argomenti trattati. Alla fine, con grande spirito di servizio, l’ex sindaco di Agrigento Aldo Piazza ha deciso di convergere sull’unica candidatura del dott. Franco Micciche’, che verra’ condivisa da tutto il gruppo di suoi sostenitori. L’unione fa certamente la forza e in questo caso si tratta di una condivisione d’intenti per fare rinascere Agrigento. Apprezzamento e gratitudine sono stati espressi dal dott. Micciche’ per la scelta fatta da Aldo Piazza, la cui esperienza politica e le cui qualita’ umane sono certamente note e apprezzate in citta’ e daranno un forte arricchimento a tutto il progetto politico-amministrativo del gruppo che sostiene Franco Micciche’