Musumeci in visita a Palma, Castellino: “Diversi milioni di euro per opere infrastrutturali”

Il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nella giornata di ieri ha fatto tappa anche a Palma di Montechiaro dove è stato accolto dal Sindaco Stefano Castellino e dal Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone. All’incontro hanno partecipato i Consiglieri Comunali, gli Assessori, i Collaboratori del Sindaco, il Segretario Comunale ed i Capi Area.

“La Regione Siciliana, dal Presidente Musumeci agli Assessori e Deputati Regionali – dice il primo cittadino palmese – è stata sempre pronta a rispondere alle istanze della nostra Città, diversi milioni di euro per importanti opere infrastrutturali: da Via Turati, alle Scuole, al Ccr, alla Villa Comunale, e molto altro ancora, a breve avremo ulteriori novità ed ulteriori finanziamenti e relativi cantieri. Un ringraziamento anche alla squadra che mi affianca, uffici comunali, collaboratori, assessori, consiglieri comunali, che con il loro lavoro hanno permesso all’Ente di dotarsi di un importante parco di esecutivi definitivi ed esecutivi cantierabili, questo ci ha consentito di partecipare ai bandi e di poter realizzare le opere in tempi rapidi. La prima opera ad essere stata finanziata e realizzata è stata proprio quel meraviglioso salotto del nostro nuovo centro storico, nel quale oggi insieme al Presidente, passeggiando abbiamo raggiunto il nostro Monastero. Tanto lavoro è stato fatto ed ancora tanto da fare, il percorso intrapreso è quello giusto”.