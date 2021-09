La guida a fumetti della valle: successo per il progetto di Daniela Vetro

Un grande successo sta riscuotendo “Discovering la Valle dei Templi di Agrigento with Tito & Tita” la guida a fumetti del parco archeologico, patrimonio Unesco. E’ un progetto dell’agrigentina Daniela Vetro, disegnatrice professionista con un’esperienza più che ventennale nel mondo dell’editoria. La guida è adesso nuovamente disponibile in libreria. Artista versatile e poliedrica, l’attività di Daniela spazia dal fumetto all’illustrazione, dalla pittura con tecniche classiche alla scultura. La guida a fumetti del parco archeologico è nata “ nel mio tempo libero- spiega l’autrice- lontano dalle scadenze e dalle regole rigide delle style guide. È nato con la voglia di parlare di arte, storia, archeologia e bellezza facendo divertire i miei bambini e non solo. Ma visto che è scritto anche in inglese, ha voglia di essere sfogliato anche da chi viene da molto lontano.” Una guida che stimola i bambini a diventare i ciceroni dei propri genitori, in modo ludico e coinvolgente, portandoli a cogliere l’unicità di ogni monumento della Valle grazie a un percorso ordinato e a un testo immediato, veloce da leggere, corredato da disegni intuitivi, curiosità e giochini divertenti.