Musica e spettacoli in piazza Giglia: predisposte misure al traffico veicolare e l’impiego di navette.

Musica e spettacoli sotto le stelle, gratuiti. È tutto pronto per l’edizione 2022 “Destinazione Agrigento”, che quest’anno tornerà in piazza Giglia, a San Leone. Si comincia sabato 13 agosto con inizio dalle 21:30 con Matranga e Minafò e gli artisti di Sicilia Cabaret. I 4 Gusti, Dalila Pace, Antonio Balistreri, Ciccio Librera “Batman”, Riccardo Pace, Claudione e Saw ci faranno immergere in una kermesse di comicità all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 14 agosto con inizio alle 22:30 “Ferragosto all’Italiana with Pablo” con ospite d’eccezione Orietta Berti, in consolle Pablo Dj, Antoim Lam, Roberto Marcolo, Marco Pintavalle, voce Chiara Figus, altra ospite della serata Alisia.

“Tutti gli spettacoli – commentano Francesco Picarella, assessore al Turismo e Viabilità e Costantino Ciulla assessore agli eventi – si terranno in piazza Giglia e saranno gratuiti. In un momento economicamente così delicato, ci è sembrato giusto offrire a tutti un cartellone accessibile a tutti e per tutti i gusti”.

Viabilità.

Così come determinato in comitato ordine e sicurezza, la viabilità sulla frazione di San Leone per giorno 14 agosto verrà regolamentata per sopperire l’inevitabile impatto sulla circolazione, determinato dalla presenza di giovani e turisti provenienti dall’hinterland.

Per il giorno 14 Agosto dalle ore 09.00 e fino alle ore 06.00 del 15 Agosto 2022; viene istituito il senso unico di marcia nel tratto di strada che va da Via Magellano -Viale Dune – Via Nettuno fino al Piazzale Giglia. Dalle ore 21:00 del giorno 14:00 e fino alle ore 06:00 del 15 agosto, in occasione del concerto di Ferragosto verrà chiuso al traffico Piazzale Giglia. Per chi proviene dal Lungomare Falcone Borsellino obbligo di svolta a sinistra su Via Venere; per chi proviene da Via dei Pini obbligo di svolta a sinistra su Via dei Giardini; per chi proviene da Via delle Dune obbligo di svolta a destra su Via della Rugiada. TUA Trasporti urbani Agrigento per la serata del 14 agosto a partire dalle ore 20:00 e fino a mezz’ora prima dell’inizio del concerto, mette a disposizione tre navette gratuite con partenza dalla Piazza Villaggio Peruzzo con percorso Via Emporium – Via Pini – Piazza Giglia – Via Nettuno – Via Dune – Via Magellano – Via Imperatori – Via Cavaleri Magazzeni – Via Giardini – Via Pini – Via Emporium – Villaggio Peruzzo. Per il rientro dal concerto di Piazza Giglia, dalle ore 24:00 e fino alle ore 1:45 verranno garantite le stesse navette con partenza da Viale dei Pini angolo Via dei Giardini in direzione Villaggio Peruzzo. “L’eccezionalità della serata e la contestuale limitazione del traffico in alcune zone, potrebbe creare dei rallentamenti, facciamo appello al buon senso dei cittadini, consapevoli che viene il tutto realizzato, cercando di garantire il massimo della sicurezza”, conclude l’Assessore Francesco Picarella.