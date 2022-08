Ecco l’app per avvicinare sempre più i cittadini all’ente: nasce “Agrigento comune digital”.

Un’applicazione per avvicinare sempre più i cittadini al comune. Presentata questa mattina, all’ex collegio dei Filippini, l’App “Agrigento comune digital”.“Un importante strumento – dice l’assessore Marco Vullo – che agevolerà i servizi per il cittadino. Le applicazioni saranno scaricabili sulla piattaforma Android e Ios e potranno garantire una serie impressionante di azioni a vantaggio del cittadino”. Il sindaco Miccichè dichiara: “E’ un’applicazione utile anche ai turisti con cui si potranno fare, tra le altre cose, delle segnalazioni e richieste. È importante anche per imprenditori e commercianti , uno strumento fondamentale per tutto il territorio di Agrigento.” All’ex collegio dei Filippini presente Giancarlo Campisi dell’Azienda Growapp che ha spiegato: “Agrigento comune digital è uno strumento amico, una tecnologia finalizzata alla migliore conoscenza , alla migliore fruizione della città per una democrazia digitale .Quella di Agrigento è solo l’inizio di un percorso che sarà continuamente arricchito anche grazie all’intervento di tutta la comunità”.