Musica e bollicine al Nodo Ammare: cena con degustazione di aziende siciliane

Il turismo siciliano è in crescita, tanti nuovi locali hanno dato vita ad esperienze enogastronomiche e ricche di novità attrattive che intersecano tutta la provincia di Agrigento e coinvolgono un vasto pubblico locale e turistico. Una delle novità dell’estate 2022 la presenta il ristorante Nodo Ammare di Fabio Speranza, a Lido Rossello, a due passi dalla Scala dei Turchi e con uno stabilimento balneare funzionale e accogliente con servizio in spiaggia, parcheggio e la possibilità di pranzare o cenare con il menu dello chef Alberto Prestia. Dopo diversi eventi svolti il mercoledì con la musica dal vivo e la “Domenica Ammare” con Claudio Calandretti e subito dopo con Pablo, arriva un evento esclusivo il 2 agosto alle 20:30 chiamato Nodo Rosè, una cena con degustazione di sei aziende siciliane rinomate che presentano il loro rosè, un Menu a base di pesce e musica dal vivo della band Centoquattro Live band che dopo farà ballare gli ospiti presenti. La degustazione viene curata dal sommelier Luigi Gangarossa, ci sono 5 portate composte da un entrée di polpo in infusione viola con caviale di fumetto di pesce su crema di mentuccia, paninettonero con lardo di colonnata speziato con tartare di Gobetto e la sua bisque, antipasto con caponatina tiepida bianca con mela, goldenspada e germogli di mentuccia, un primo con linguine tirate a mano con crema rossa di molluschi e baccalà mantecato, un secondo con riccio di calamaro con cantalupo e chips di prosciutto crudo e insalatina ai tre pomodori. Infine un dolce con mezza sfera di gelato al gelso nero con copertura croccante di cioccolato bianco.

Il costo della serata è di 60 euro su prenotazione ed i posti sono limitati. Nodo Rosè si presenta come evento enogastronomico d’intrattenimento ed apre il mese di agosto con un gusto frizzante e fresco come l’estate che finalmente ha visto il rilancio del turismo dopo gli anni di pandemia.