Al Collegio dei Filippini corso sull’ESDM, sui disturbi dei bambini in età evolutiva

Il prossimo 6 agosto, all’ex Collegio dei Filippini in via Atenea, ad Agrigento, la Cooperativa Sociale Educolab presenta il corso introduttivo sull’ESDM tenuto da Costanza Colombi. Educolab è attiva nel territorio agrigentino e opera presso un centro specializzato in neurosviluppo con particolare attenzione alle difficoltà e ai disturbi che emergono in età evolutiva prendendo in carico l’intera famiglia Organizza, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali nella persona dell’Assessore Marco Vullo e l’Assessorato alla Sanità nella persona dell’Assessore Giovanni Vaccaro, l’evento formativo sull’ESDM. Costanza Colombi sarà la relatrice del corso, psicologa, allieva di Sally Rogers e grandissima esperta di livello internazionale nel mondo dell’autismo e dell’ESDM. L’Early Start Denver Model (ESDM) è un programma di intervento precoce, intensivo e globale, per bambini in età prescolare con disturbi dello spettro autistico (ASD). Integra la Scienza evolutiva e relazionale con principi dell’Analisi del Comportamento al fine di promuovere lo sviluppo ottimale di ogni bambino. Basato su principi scientifici e prove empiriche di efficacia, l’ESDM può essere applicato da più attori in più ambiti: genitori, insegnanti, educatori, e chiunque abbia a cuore lo sviluppo, l’educazione e la qualità di vita dei bambini con autismo.