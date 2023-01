Musica dal vivo e serata danzante senza autorizzazioni: multati due locali della movida

Musica dal vivo in un locale del centro città senza alcuna autorizzazione, e serata danzante, in un altro locale a San Leone, senza licenza di polizia. La scoperta nel corso dei controlli delle forze dell’ordine, disposti dal questore Rosa Maria Iraci. Giovedì sera a poche ore della festività dell’Epifania non tutti hanno rispettato le regole.

I poliziotti della Questura di Agrigento hanno sanzionato i titolari dei due locali. La “batosta” è stata di 500 euro a testa. Il primo, a poche decine di metri dalla via Atenea, avrebbe organizzato un concerto dal vivo, con la presenza di una band, ma era sprovvisto di un’autorizzazione. Gli agenti hanno fatto staccare la musica.

Nella località balneare a finire nei guai è stato il proprietario di un locale di viale delle Dune. Qui i poliziotti nel corso del controllo hanno riscontrato musica “sparata” a palla, e decine di giovani e meno giovani in pista a ballare. Una vera e propria serata danzante, organizzata senza la necessaria e prescritta licenza di Pubblica sicurezza. L’imprenditore adesso rischia la denuncia per il reato di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza.