Allenamento congiunto al Pian del Lago del Licata contro la Nissa. Domenica il primo impegno dell’anno sarà in trasferta, in Calabria contro il Castrovillari. “Siamo tutti a pieno regime – ha dichiarato mister Romano – contro il Castrovillari mancherà solo lo squalificato Vitolo. La squadra, sia fisicamente che mentalmente, sta bene: la trasferta che ci attende non sarà semplice ma siamo pronti”.

Video