Musica ad alto volume e oltre l’orario consentito e i residenti impossibilitati a prendere sonno si sono rivolti al 112. Le segnalazioni sono state girate ai carabinieri della sezione Radiomobile, i quali, sono prontamente intervenuti, e hanno ordinato ai titolari di due locali della movida a pochi passi dalla via Atenea di spegnere la musica. E’ successo venerdì verso l’una della notte. Un problema, quello della musica ad alto volume e il più delle volte in orari non consentiti, che si ripresenta quasi ogni fine settimana.

