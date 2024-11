Lascia la Fiat Cinquecento posteggiata a pochi passi dal mare di San Leone. Al momento di riprenderla non c’era più. Dopo aver controllato e ricontrollato, un agrigentino non ha potuto far altro che prendere atto del fatto che l’utilitaria era stata rubata. Carabinieri e polizia, dopo avere raccolto la segnalazione al 112, hanno avviato le indagini.

Ad Agrigento e provincia, negli ultimi anni, le denunce di furto di auto sono in aumento e questo perché il mercato dei pezzi di ricambio è fiorente. Nella gran parte dei casi le macchine vengono portate in veri e propri depositi ‘clandestini’, dove i malviventi provvedono a smontarle in più parti.

