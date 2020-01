In fuga con motociclo, bloccati due soggetti. Polizia evita azione criminale

Sono stati notati nei pressi di un supermercato del centro di Agrigento, verosimilmente, per mettere in atto un’azione criminale. Alla vista della pattuglia della polizia di Stato, la fuga, a bordo di un motociclo. Protagonisti un 50enne e un 19enne di Agrigento.

Ne è nato un inseguimento per le vie cittadine (via Crispi, zona stazione ferroviaria), dove più volte i due centauri hanno rischiato di causare più di un incidente stradale. L’inseguimento si è concluso dalle parti di via Papa Luciani. Qui il mezzo è stato accerchiato e bloccato.

Il conducente è risultato senza patente mai conseguita, e il mezzo a due ruote, senza assicurazione. L’uomo è stato multato di 6.000 euro, e il veicolo sequestrato. Indagini in corso per accertare le intenzioni dei due soggetti. Non è escluso che durante la fuga hanno gettato qualcosa.