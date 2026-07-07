Tragedia nel cantiere del viadotto Morandi di Agrigento, dove un operaio di 53 anni, agrigentino, è morto per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un improvviso malore mentre stava eseguendo alcuni lavori sopra ad un ponteggio all’interno del cantiere. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Agrigento e il personale dello Spresal, il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asp, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al momento, l’ipotesi prevalente è quella di un malore improvviso e non di un incidente sul lavoro. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione ancora preliminare: saranno gli accertamenti in corso a chiarire con precisione le cause del decesso.

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