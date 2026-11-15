Un’aggressione brutale consumata approfittando della vulnerabilità di un anziano, arriva ora a un punto di svolta nelle aule di giustizia. La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiuso il cerchio sull’inchiesta relativa alla violenta rapina avvenuta alla Villa Bonfiglio, notificando l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a due giovani ritenuti i presunti autori del colpo. A rischiare la richiesta di rinvio a giudizio sono un trentaduenne, originario di Sciacca ma residente nel capoluogo, e una ventitreenne di Canicattì.

Secondo l’ipotesi accusatoria, i due avrebbero agito in concorso per colpire un pensionato agrigentino di 85 anni. Gli avvocati sono Monica Malogioglio e Santina Lattuca. I fatti risalgono alla sera del 26 novembre di tre anni fa, lungo il Viale della Vittoria. Dalle ricostruzioni effettuate congiuntamente da Carabinieri e Polizia, l’anziano sarebbe stato avvicinato e bersagliato con pesanti minacce, prima che la situazione degenerasse nello scontro fisico. I due indagati lo avrebbero infatti afferrato per un braccio e strattonato con violenza.

Approfittando della colluttazione e della palese inferiorità fisica della vittima, la coppia gli avrebbe sfilato il portafogli dalla tasca dei pantaloni per poi dileguarsi rapidamente. Un bottino da 300 euro in contanti, oltre ai documenti personali del malcapitato. L’ottantacinquenne, sotto shock e contuso, era stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I sanitari gli avevano diagnosticato diversi traumi su tutto il corpo, giudicati guaribili in venti giorni.

Con la notifica del provvedimento di chiusura delle indagini, si apre ora la finestra temporale di venti giorni prevista dalla legge. I legali degli indagati avranno la facoltà di depositare memorie difensive o chiedere di essere ascoltati dal pubblico ministero, prima che la Procura formalizzi l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio.

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