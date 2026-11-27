Un arresto cardiocircolatorio non ha lasciato scampo a un operatore ecologico di 58 anni, Alfonso Donisi, di Agrigento, deceduto questa mattina mentre era in servizio. La tragedia si è verificata intorno alle 9 in via Graceffo, nella zona del campo sportivo Esseneto.

Secondo quanto ricostruito finora, il cinquantottenne stava effettuando il servizio di pulizia stradale e raccolta dei rifiuti quando si è sentito male all’improvviso, crollando a terra in corrispondenza del portone d’ingresso di un edificio. Alcuni residenti, assistendo alla scena o notando l’uomo a terra, hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati tempestivamente gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il lavoratore sul posto. Nonostante l’impegno dell’équipe medica, per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.

Trattandosi di un evento luttuoso avvenuto in ambito lavorativo, in via Graceffo sono confluiti anche i militari del nucleo Radiomobile dei carabinieri, per gli accertamenti di rito, insieme agli specialisti dello Spresal dell’Asp agrigentina, chiamati a svolgere le verifiche previste dalle procedure di sicurezza sul lavoro.

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