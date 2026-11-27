Escursioni turistiche abusivamente organizzate a bordo di un caicco bialbero fantasma per il fisco, rimasto per dieci anni nelle acque comunitarie senza mai versare un euro di dazi né di Iva all’importazione. È questo il sistema illecito smascherato a Lampedusa dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza della Sicilia e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che hanno messo i sigilli all’imbarcazione e inflitto una maxi-stangata a una società con sede in Veneto.

L’operazione è scattata dopo settimane di appostamenti e monitoraggi in mare condotti dagli equipaggi navali delle Fiamme Gialle di Lampedusa, insospettiti dai continui movimenti del caicco — una tipica imbarcazione di origine turca utilizzata sull’isola per accompagnare i turisti in gita. Dalle prime verifiche è emerso subito che l’attività di noleggio veniva svolta in totale assenza delle necessarie autorizzazioni, facendo scattare le sanzioni previste dal Codice della Nautica da Diporto per uso difforme dell’unità, comprese tra 2.775 e 11.017 euro.

Ma il quadro delle irregolarità si è rivelato ben più grave. I successivi approfondimenti investigativi, svolti in sinergia con i funzionari dell’Ufficio ADM di Lampedusa, hanno fatto emergere una pesante violazione doganale legata al mancato assolvimento dei diritti di confine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’imbarcazione, pur battendo bandiera non italiana ed essendo iscritta in un registro extra-Ue, ha stazionato ininterrottamente nell’ultimo decennio nelle acque dell’Unione Europea senza che la società armatrice avesse mai regolarizzato la posizione fiscale e doganale.

Per la società veneta sono così scattate ulteriori sanzioni pecuniarie comprese tra 27.000 e 55.000 euro, accompagnate dall’immediato sequestro amministrativo del caicco, provvedimento finalizzato alla successiva confisca del mezzo. L’intervento rientra nel piano di controlli rafforzato dal Protocollo d’intesa rinnovato nel maggio 2025 tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane a tutela della legalità economico-finanziaria lungo le coste siciliane.

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