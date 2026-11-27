Strada deformata, marciapiedi avvallati e una scalinata segnata da evidenti cedimenti strutturali. È lo scenario emerso questa mattina durante il sopralluogo tecnico tra via Acrone, via Esseneto, piazza Stazione e salita Damareta, un quadrante nevralgico della città alle prese con un dissesto idrogeologico profondo e ramificato. Per tutelare la sicurezza pubblica, al termine delle ispezioni è stata disposta l’immediata chiusura al traffico veicolare del tratto iniziale di via Acrone, fino a ridosso del parcheggio della stazione ferroviaria.

Alla ricognizione sul campo hanno preso parte il sindaco Michele Sodano e l’assessore Michelangelo Lo Piparo, affiancati dal responsabile della Protezione civile comunale Attilio Sciara, dai tecnici del Genio Civile, dai referenti di Aica e dai vertici dell’Ufficio tecnico comunale. I controlli hanno riguardato anche i vicini sottopassaggi di piazza Marconi, per avere un quadro completo delle criticità dell’intera area.

Superata la fase della prima emergenza viaria, l’attenzione si sposta ora sulle cause del fenomeno. È infatti imminente la convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli enti coinvolti per dare il via alle indagini geognostiche già programmate: un pool di geologi ed esperti sarà chiamato a studiare il sottosuolo per individuare l’origine dei cedimenti e definire un piano d’intervento risolutivo.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp