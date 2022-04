Muore dopo intervento di appendicite: indagati 10 medici

Dieci medici, che hanno avuto in cura la quarantacinquenne morta dopo un intervento di appendicite, effettuata all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Un atto dovuto in attesa dell’autopsia, già disposta dal magistrato titolare del fascicolo d’inchiesta. La Procura, con il procuratore facente funzione Salvatore Vella, ha, infatti, disposto l’esame autoptico, che verrà effettuato la prossima settimana, per accertare le cause del decesso, ed eventuali responsabilità.

La quarantacinquenne agrigentina era stata ricoverata, ed a quanto pare era stata già sottoposta ad una prima operazione, per appendicite. Qualche giorno dopo il quadro clinico della donna si sarebbe aggravato, e si sarebbe reso necessario un nuovo intervento chirurgico. Poi si è consumata la tragedia. I familiari hanno formalizzato una denuncia alla polizia per un presunto caso di malasanità.