Furti e ricettazione, deve scontare 5 anni e 6 mesi: arrestato

Deve scontare 5 anni e 6 mesi ai domiciliari. In esecuzione di un decreto emesso dall’ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento, i carabinieri della Stazione di Camastra, hanno arrestato un pensionato, sessantanovenne, di Palma di Montechiaro. L’uomo, noto alle forze dell’ordine, era rimasto coinvolto nel 2016, in un giro di furti di veicoli, e ricettazione. Nei giorni scorsi è arrivata la condanna e adesso, appunto, dovrà espiare la pena, in stato di detenzione domiciliare. Il palmese, qualche tempo fa, era stato già arrestato, dai poliziotti del Commissariato cittadino, per i reati di ricettazione e riciclaggio di autoveicoli.