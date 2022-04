Vergognosa rissa tra giovani la sera del Venerdì Santo in Piazza della Pace a Favara. A darsele di santa ragione, per futili motivi, due gruppi di persone. Appena sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Favara, e i loro colleghi del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, si è registrato il fuggi fuggi generale. Non ci sarebbero persone rimaste ferite.