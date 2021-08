Muore dopo avere girato tre ospedali, archiviata inchiesta su sanitari

Il Gip del Tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha archiviato l’inchiesta a carico di 13, fra medici e infermieri degli ospedali di Agrigento, Canicattì e Licata, indagati per omicidio colposo in seguito alle denunce dei familiari di A.A., deceduto a 71 anni, dopo una lunga trafila di ricoveri.

I familiari dell’uomo, in particolare, si erano opposti, attraverso il loro legale difensore, alla richiesta di archiviazione formulata dal procuratore capo Luigi Patronaggio, sostenendo che un corretto trattamento sanitario avrebbe evitato il decesso. Il caso è stato discusso in udienza, e il Gip adesso ha deciso di archiviare l’inchiesta.

La vittima, secondo la ricostruzione dell’episodio, il 14 novembre del 2018, si presentò in ospedale, a Licata, per la rimozione di un catetere per dialisi. A questo intervento di routine seguirono disturbi di varia natura e altri ricoveri fra gli ospedali di Canicattì e Agrigento fino alla morte, per probabile ischemia del miocardio.