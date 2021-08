Scomparso da alcuni giorni, si cerca un pensionato

Da alcuni giorni non si hanno più notizie di un 80enne di Favara, Giuseppe Scordino. I familiari, preoccupati, hanno presentato una denuncia ai carabinieri della Tenenza di Favara. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe allontanato da casa, dopo un litigio con la moglie anch’essa 80enne, lasciando cellulare ed effetti personali, compresa la fede nuziale, e portandosi dietro soltanto i documenti.

La zona da cui si è allontanato è quella del quartiere Luna di Favara. Sono subito scattate le ricerche che al momento sono curate dai militari dell’Arma guidati dal tenente Fabio Armetta. Nel caso in cui non dovessero produrre alcun esito, non è escluso che nei prossimi giorni, dalla Prefettura di Agrigento, possa attivarsi il piano provinciale di ricerca per le persone scomparse.

Dopo i casi di Gessica Lattuca e di Giuseppe Fallea, quella di Giuseppe Scordino è la terza denuncia di scomparsa raccolta dai carabinieri negli ultimi tre anni a Favara.