Blackout continui in città e in periferia, Cucchiara Fipe: grave danno d’immagine ed economico per la città

Prima la corrente è saltata la notte, poi i blackout sono andati avanti per tutto il giorno, l’ultimo in serata in zona Archeologica e in tanti altri quartieri della città.

La corrente elettrica è mancata a più riprese, complessivamente per intervalli anche di oltre mezz’ora, creando disagi sia ai turisti che agli ospiti di ristoranti e strutture balneari che offrono servizi serali e ai residenti.

Un grave danno d’immagine per la città, il comparto turistico, ma anche economico per i commercianti e i ristoratori che hanno visto i loro tavoli svuotarsi lentamente e senza poter soddisfare le richieste dei clienti.

Una situazione intollerabile che merita di essere affrontata in maniera risolutiva. Questi guasti si ripetono di stagione in stagione, non possono essere più tutelati e non possono essere imputabili solamente ad una questione di aumento delle temperature prevedibile in questo periodo della stagione.

Ci aspettiamo a riguardo che gli organi competenti, a cominciare dal nostro sindaco, si facciano sentire nelle sedi opportune perchè Agrigento così non cambia passo.

Ad affermarlo è Gabriella Cucchiara presidente FIPE Confcommercio della Provincia di Agrigento.