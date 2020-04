Muore a 19 anni dopo il parto. La giovane non venne sottoposta a tampone

E’ morta, dopo alcune complicazioni per il parto, una diciannovenne ricoverata all’ospedale “Basilotta” di Nicosia, in provincia di Enna, dalla fine dello scorso mese di marzo. Si chiamava Giusi Marletta, 19 anni, di Raddusa, in provincia di Catania.

Aveva partorito senza problemi, ma successivamente erano sopraggiunte delle complicazioni tanto che l’avevano costretta al ricovero in terapia intensiva. Dopo il ricovero non ha ripreso più conoscenza.

Secondo una prima analisi sarebbe sopraggiunta un’infezione respiratoria, ma la giovane non venne sottoposta al tampone per verificare se avesse o meno il Coronavirus.