Coronavirus, ad Agrigento altri due guariti. Adesso sono 3 su 13 contagiati

“Oggi ho avuto la buona notizia di due persone guarite ad Agrigento. Nessun caso di contagio”. Ad annunciarlo il sindaco di Agrigento Lilli Firetto. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, complessivamente, i casi di Coronavirus ad Agrigento sono 13. Tre di questi sono guariti, uno è deceduto, gli altri 9 hanno ancora il virus. Nessuno è in gravi condizioni.

In provincia di Agrigento i casi di positività al Coronavirus in totale sono 131. “I buoni comportamenti stanno arginando la diffusione del virus. Siamo ancora nella fase 1 e non possiamo sentirci sollevati o confortati. Non ancora”, conclude il primo cittadino di Agrigento.